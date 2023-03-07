Шевнин Филипп Ксенофонтович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Шевнин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Шевнина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Мать ребёнка: Шевнина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Шевнин Василий Филиппович
Мать ребёнка: Шевнина Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно