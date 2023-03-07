Шевнин Филипп Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Филипп Ксенофонтович

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Место рождения

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Шевнин Ксенофонт Титович

Мать: Шевнина Пелагия Савиновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Шевнин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Шевнина Пелагея Николаевна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Шевнин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шевнина Пелагея Николаевна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Шевнин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Шевнина Пелагея Николаевна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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