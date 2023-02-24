Шевнина Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Шевнин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Шевнин Филипп Ксенофонтович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Шевнин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шевнин Филипп Ксенофонтович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Шевнин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Шевнин Филипп Ксенофонтович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Филипп Ксенофонтович

Место жительства
Неизвестно
Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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