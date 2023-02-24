Шевнина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Шевнин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Шевнин Филипп Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Отец ребёнка: Шевнин Филипп Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Шевнин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Шевнин Филипп Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно