Трегубова (Тихонова) Марина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Муранкин Егор Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
1829
Муж: Трегубов Иван Петров
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Стефан Иванов сын Крайнев, Матвей Гаврилов Качетков, Василий Федоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Петров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Петров
Смерть
Неизвестно