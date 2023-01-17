Трегубов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Трегубов Петр Петров
Бракосочетание
1829
Жена: Трегубова Марина Егорова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Стефан Иванов сын Крайнев, Матвей Гаврилов Качетков, Василий Федоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Трегубова Марина Егорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Трегубова Марина Егорова
Смерть
Неизвестно