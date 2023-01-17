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Трегубов Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Трегубов Петр Петров

Мать: Трегубова Татьяна Афонасьева

Бракосочетание
1829

Жена: Трегубова Марина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Стефан Иванов сын Крайнев, Матвей Гаврилов Качетков, Василий Федоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Трегубова Марина Егорова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Трегубова Марина Егорова

Смерть
Неизвестно
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