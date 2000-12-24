(Балакина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балакина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1920

Дата смерти

24.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1943

Сын: Кувыркин Юрий Авенирович

Отец ребёнка: Кувыркин Авенир Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Авенир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Авенир Николаевич

Смерть
24.12.2000
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