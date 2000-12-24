(Балакина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1920
Дата смерти24.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1943
Отец ребёнка: Кувыркин Авенир Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Авенир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2000