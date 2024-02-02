Василиса (Васса) Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Анисим
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Устина Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Семен Никитин
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Смерть
Неизвестно