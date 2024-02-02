Василиса (Васса) Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса) Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Устина Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Семен Никитин

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Смерть
Неизвестно
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