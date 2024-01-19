Никита Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Ефимов

Место рождения

Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Евфимий Леонтьев

Мать: Екатерина Борисова

Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Никитина

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Устина Никитина

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Семен Никитин

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова

Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова

Смерть
Неизвестно
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