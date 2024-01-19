Никита Ефимов
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Евфимий Леонтьев
Мать: Екатерина Борисова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Никитина
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Устина Никитина
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Семен Никитин
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Анисимова
Смерть
Неизвестно