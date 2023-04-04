Красникова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анисья Антонова

Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Красников Григорий Антонов

Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Красников Павел Антонов

Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Красников Исайя Антонов

Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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