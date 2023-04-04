Красникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анисья Антонова
Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Красников Григорий Антонов
Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Красников Антон Емельянов