Михалицын Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалицын Алексей

Михалицын Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982

Отец: Михалицын Дмитрий

Мать: Михалицына Евгения

Бракосочетание
16.05.2008

Жена: Михалицына Наталья

Рождение ребёнка
21.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалицына Наталья

Владимир
Рождение ребёнка
06.05.2013

Дочь: Тася

Мать ребёнка: Михалицына Наталья

Радужный
Рождение ребёнка
18.07.2019

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Михалицына Наталья

Радужный
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close