Михалицын Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982
Отец: Михалицын Дмитрий
Мать: Михалицына Евгения
Бракосочетание
16.05.2008
Жена: Михалицына Наталья
Рождение ребёнка
21.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалицына Наталья
Владимир
Рождение ребёнка
06.05.2013
Дочь: Тася
Мать ребёнка: Михалицына Наталья
Радужный
Рождение ребёнка
18.07.2019
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Михалицына Наталья
Радужный
Место жительства
Неизвестно