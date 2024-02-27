Михалицына (Иванова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицына (Иванова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.1979

Муж: Михалицын Дмитрий

Рождение ребёнка
19.11.1980

Сын: Михалицын Андрей

Отец ребёнка: Михалицын Дмитрий

Рождение ребёнка
19.02.1982

Сын: Михалицын Алексей

Отец ребёнка: Михалицын Дмитрий

Рождение ребёнка
27.02.1989

Дочь: (Михалицына) Надежда

Отец ребёнка: Михалицын Дмитрий

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