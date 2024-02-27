Михалицына (Иванова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1979
Муж: Михалицын Дмитрий
Рождение ребёнка
19.11.1980
Сын: Михалицын Андрей
Отец ребёнка: Михалицын Дмитрий
Рождение ребёнка
19.02.1982
Сын: Михалицын Алексей
Отец ребёнка: Михалицын Дмитрий
Рождение ребёнка
27.02.1989
Дочь: (Михалицына) Надежда
Отец ребёнка: Михалицын Дмитрий