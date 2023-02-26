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Матрона Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрона Наумова

Отец ребёнка: Наум Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия (Кононова)

Отец ребёнка: Наум Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анисия Наумова

Отец ребёнка: Наум Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Наумов

Отец ребёнка: Наум Исаев

Рождение ребёнка
12.01.1846

Сын: Исаков-Фомин Ефимий Наумов

Отец ребёнка: Наум Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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