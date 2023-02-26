Матрона Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрона Наумова
Отец ребёнка: Наум Исаев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия (Кононова)
Отец ребёнка: Наум Исаев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анисия Наумова
Отец ребёнка: Наум Исаев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Наумов
Отец ребёнка: Наум Исаев
Рождение ребёнка
12.01.1846
Сын: Исаков-Фомин Ефимий Наумов
Отец ребёнка: Наум Исаев
Смерть
Неизвестно