Кондрашова Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кондрашова Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Авдей (Васильевич)
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Кондрашов Авдей (Васильевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно