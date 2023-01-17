Кондрашова Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кондрашова Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Авдей (Васильевич)

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кондрашов Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Авдей (Васильевич)

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Авдей (Васильевич)

Смерть
Неизвестно
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