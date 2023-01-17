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Кондрашов Иван Авдеевич

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кондрашов Авдей (Васильевич)

Мать: Кондрашова Пелагея Павловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондрашов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Власовна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кондрашов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Власовна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондрашов Памфилий Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Власовна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Анастасия Власовна

Смерть
1857
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