Кондрашов Иван Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кондрашов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Власовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кондрашов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Власовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондрашов Памфилий Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857