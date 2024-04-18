Соловьева Феодосия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1880 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
12.02.1883 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.
Дочь: Соловьева Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887 близнецы
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887 близнецы
Рождение ребёнка
02.11.1888 ст.
Дочь: Соловьева Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.
Дочь: Соловьева Наталия Кузьминична
Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
07.02.1898 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Смерть
Неизвестно