Соловьева Феодосия Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Феодосия Максимовна

Соловьева Феодосия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
23.08.1880 ст.

Сын: Соловьев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
12.02.1883 ст.

Сын: Соловьев Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 507 Никуличи 1880-1883
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.

Дочь: Соловьева Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Сын: Соловьев Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887 близнецы
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Сын: Соловьев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 508 Никуличи 1884-1887 близнецы
Рождение ребёнка
02.11.1888 ст.

Дочь: Соловьева Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.

Дочь: Соловьева Наталия Кузьминична

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Сын: Соловьев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
07.02.1898 ст.

Сын: Соловьев Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Соловьев Козьма Алексеевич

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.