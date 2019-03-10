Степанов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Евгений Николаевич

Место рождения

Юрмекейкино

Дата рождения

15.07.1954

Дата смерти

10.03.2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Степанова Анастасия Ивановна

Юрмекейкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Евгеневна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

поселок Ровно Владимировка Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Самара
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2019
поселок Ровно Владимировка Самарская область
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