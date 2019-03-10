Степанов Евгений Николаевич
Место рожденияЮрмекейкино
Дата рождения15.07.1954
Дата смерти10.03.2019
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Юрмекейкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Евгеневна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
поселок Ровно Владимировка Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Самара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2019
поселок Ровно Владимировка Самарская область