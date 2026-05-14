Иванова (Баранова) Мария Анатольевна
женский, родилась 28.05.1976, Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Иванов Владимир Викторович10.12.1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.2002
Рождение ребёнка
16.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
27.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Викторович