Иванова (Баранова) Мария Анатольевна 28.05.1976 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова (Баранова) Мария Анатольевна

Автор
ВИ
Иванов В.

женский, родилась 28.05.1976, Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Иванов Владимир Викторович10.12.1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.10.2002

Муж: Иванов Владимир Викторович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Викторович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Викторович

Москва, город федерального значения Москва

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