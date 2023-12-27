Елясина Пелагея Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1904
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Елясин Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
До 02.04.1904
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно