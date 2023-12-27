Елясина Пелагея Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина Пелагея Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1888 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1904

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Елясин Михаил Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 02.04.1904

Муж: Елясин Михаил Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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