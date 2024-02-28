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Долгоруков Никита Владимирович

Место рождения

Малоярославец Первый, Одеська область

Дата рождения

1493

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1464 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1493

Отец: Долгоруков Владимир Иванович

Мать: не указана

Малоярославец Первый, Одеська область
Титул: князь
Место жительства
1496
Малоярославец Первый, Одеська область
Вместе с отцом и братьями владел землями Олтуховской и Шебановской волостей Малоярославецкого уезда Московского княжества
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец Первый, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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