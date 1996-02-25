Кадакин Владислав Игоревич 25.02.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадакин Владислав Игоревич

Место рождения

Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

25.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1979 г.р.

Жена

1994 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1996

Отец: Кадакин Игорь Викторович

Мать: Журавлева Людмила Геннадиевна

Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадакина (Аникеева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
05.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадакина (Аникеева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
13.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадакина (Аникеева) Татьяна Александровна

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