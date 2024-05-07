Кадакина (Аникеева) Татьяна Александровна 07.11.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадакина (Аникеева) Татьяна Александровна

Место рождения

Междуречье, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.11.1994

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1996 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1994

Отец: Аникеев Александр Анатольевич

Мать: Фомина Валентина Васильевна

Междуречье, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадакин Владислав Игоревич

Рождение ребёнка
05.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадакин Владислав Игоревич

Рождение ребёнка
13.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадакин Владислав Игоревич

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