Багаев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Багаев Иван Панфилович
Рождение ребёнка
19.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаева Ульяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игитова Апполинария Павловна
Мать ребёнка: Багаева Ульяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаева Ульяна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941