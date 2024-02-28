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Багаев Павел Иванович

Место рождения

Вынур, Тужинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Багаев Иван Панфилович

Мать: Багаева Мария Гаврильевна

Вынур, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаева Ульяна Матвеевна

Вынур, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игитова Апполинария Павловна

Мать ребёнка: Багаева Ульяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Ульяна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
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