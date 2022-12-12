деревня Вынур, деревня Вынур, Тужинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Вынур

Тужинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17542Вынур, д. уд.при рч. Вынурке.413666293325
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Пачинская волость
1552. Вынур, деревня бывшая государственная, при речке Вынуре, дворов 98, жителей 588

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Тужинский район
20236Вынурдеревня57°36'48°17'O-39-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Тужинский муниципальный район, Пачинское сельское поселение
33638440111д Вынурдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close