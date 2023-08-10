Трапезников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Трапезникова Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
24.07.1974

Сын: Трапезников Андрей Александрович

Мать ребёнка: Трапезникова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трапезников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Трапезникова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Надежда Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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