Трапезников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.07.1974
Сын: Трапезников Андрей Александрович
Мать ребёнка: Трапезникова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трапезников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Трапезникова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно