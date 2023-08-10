Трапезников Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1974
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.2008
Сын: Трапезников Артём Андреевич
Мать ребёнка: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна