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Трапезников Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1974

Отец: Трапезников Александр Иванович

Мать: Трапезникова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
27.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.2008

Сын: Трапезников Артём Андреевич

Мать ребёнка: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна

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