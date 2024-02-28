Клименко (Белик) Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Белик) Иван Никифорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Клименко Никифор Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1786 ст.

Дочь: Клименко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Клименко Анна Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Клименко Василий Иванович

Мать ребёнка: Клименко Анна Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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