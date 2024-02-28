Клименко (Белик) Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Клименко Никифор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1786 ст.
Дочь: Клименко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Клименко Василий Иванович
Мать ребёнка: Клименко Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно