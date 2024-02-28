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Дроздов Александр Васильевич

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Место рождения

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.04.1884

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1884

Отец: Дроздов Василий Родионович

Мать: Дроздова Мария Игнатовна

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Дроздов Александр Александрович

Мать ребёнка: Дроздова Зиновия Александровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дроздов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Дроздова Зиновия Александровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дроздов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дроздова Зиновия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Зиновия Александровна

Смерть
Около 1955
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Видновское кладбище справа
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