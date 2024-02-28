Дроздов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1884
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1884
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Дроздов Александр Александрович
Мать ребёнка: Дроздова Зиновия Александровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дроздов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Дроздова Зиновия Александровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дроздов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дроздова Зиновия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1955
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Видновское кладбище справа