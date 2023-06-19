Дроздова (Дроздова) Мария Игнатовна
Место рождения
Дата рождения03.04.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1848
Отец: Дроздов Игнат Логинович
Мать: Праскевия Ефимовна
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович
Рождение ребёнка
05.05.1878
Сын: Дроздов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович
Рождение ребёнка
15.03.1883
Сын: Дроздов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович
Рождение ребёнка
20.04.1884
Сын: Дроздов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович
Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно