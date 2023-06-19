Дроздова (Дроздова) Мария Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Дроздова) Мария Игнатовна

Место рождения

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.04.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1848

Отец: Дроздов Игнат Логинович

Мать: Праскевия Ефимовна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович

Рождение ребёнка
05.05.1878

Сын: Дроздов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович

Рождение ребёнка
15.03.1883

Сын: Дроздов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович

Рождение ребёнка
20.04.1884

Сын: Дроздов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Родионович

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно