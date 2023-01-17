Зеленина (Осикина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.10.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1854 ст.
Бракосочетание
?.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.
Дочь: Зеленина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.04.1877 ст.
Дочь: Зеленина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.08.1879
Сын: Зеленин-Яковлев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Зеленин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1888
Дочь: Пантелеева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1891
Дочь: Хрулёва Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно