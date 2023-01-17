Зеленина (Осикина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Осикина) Мария Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1854 ст.

Отец: Осикин Иван Николаевич

Мать: Осикина Екатерина Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
?.01.1875 ст.

Муж: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.

Дочь: Зеленина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1877 ст.

Дочь: Зеленина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1879

Сын: Зеленин-Яковлев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зеленин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Дочь: Пантелеева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1891

Дочь: Хрулёва Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин-Яковлев Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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