Любимов Лука Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Герасим Яковлевич Поздеев, Иван Филиппович Соловьёв, Степан Алексеевич Власов, Хрисанф Фёдорович Булдаков, Тимофей Матвеевич Шахтарин, Яков Хрисанфович Булдаков
Смерть
Неизвестно