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Любимов Лука Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Жена: Любимова Евдокия Романовна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Герасим Яковлевич Поздеев, Иван Филиппович Соловьёв, Степан Алексеевич Власов, Хрисанф Фёдорович Булдаков, Тимофей Матвеевич Шахтарин, Яков Хрисанфович Булдаков
Смерть
Неизвестно
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