Edelstein (Shapiro) Sarra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Edelstein (Shapiro) Sarra

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Место рождения

Голая Пристань

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: Shapiro Nahum

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдельштейн Залман

Рождение ребёнка
17.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдельштейн Залман

Смерть
1992
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