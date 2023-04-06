Edelstein (Shapiro) Sarra
Место рождения
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: Shapiro Nahum
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдельштейн Залман
Рождение ребёнка
17.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдельштейн Залман
Смерть
1992