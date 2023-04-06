Селиванов Михайла Егоров
Место рождения
Дата рождения01.11.1808
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1808
Отец: Селиванов Егор Иванов
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
?.11.1834
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Селиванова Маремьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Селиванова Маремьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Селиванова Маремьяна Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
сапожное мастерство
Смерть
До 1863