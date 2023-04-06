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Селиванов Михайла Егоров

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Место рождения

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.11.1808

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1808

Отец: Селиванов Егор Иванов

Мать: Евдокия Петрова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
?.11.1834

Жена: Селиванова Маремьяна Ефимова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Селиванов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Селиванова Маремьяна Ефимова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Селиванова Маремьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Селиванова Маремьяна Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
сапожное мастерство
Смерть
До 1863
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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