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Селиванов Егор Иванов

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Место рождения

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Селиванов Иван Якимов

Мать: Селиванова Анисья Тиханова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
14.01.1795

Жена: Евдокия Петрова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Селиванов Алексей Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по переписи мещан 1847г 50 лет, по исповед вед 1804г
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Селиванов Петр Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Селиванов Семен Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
01.11.1808

Сын: Селиванов Михайла Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Селиванов Матвей Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1831
Место жительства
1834
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
отпущен на волю в 1833, приписан в мещане г Ростова в 1834
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