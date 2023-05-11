Селиванов Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Селиванов Иван Якимов
Бракосочетание
14.01.1795
Жена: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
по переписи мещан 1847г 50 лет, по исповед вед 1804г
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
01.11.1808
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
До 1831
Место жительства
1834
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
отпущен на волю в 1833, приписан в мещане г Ростова в 1834