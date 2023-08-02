Масляницин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масляницин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1935

Сын: Масляницин Александр Александрович

Мать ребёнка: Масляницина Татьяна Потаповна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масляницина Татьяна Потаповна

Смерть
Около 1941
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