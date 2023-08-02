Масляницин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1935
Сын: Масляницин Александр Александрович
Мать ребёнка: Масляницина Татьяна Потаповна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941