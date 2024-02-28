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Корзников Иван Артемьевич

Место рождения

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Корзников Артемий Леонтьевич

Мать: Корзникова Федосья Меркурьевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Корзников Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Корзников Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Корзников Иван Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корзников Кирияк (Кирилл?) Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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