Корзников Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1777
Сын: Корзников Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Корзников Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Корзникова Соломония (Соломонида) Тимофеевна
Рождение ребёнка
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно