Берестов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.21
Дочь: Кононенко Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Берестова Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берестов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Берестова Серафима Сергеевна
Смерть
1921