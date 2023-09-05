Берестов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.21

Дочь: Кононенко Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Берестова Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берестов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Берестова Серафима Сергеевна

Смерть
1921
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