Берестова (Утробина) Серафима Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1887
Дата смерти08.11.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.21
Дочь: Кононенко Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Берестов Матвей
Рождение
27.07.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берестов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Берестов Матвей
Смерть
08.11.1969