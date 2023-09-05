Берестова (Утробина) Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова (Утробина) Серафима Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1887

Дата смерти

08.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.21

Дочь: Кононенко Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Берестов Матвей

Рождение
27.07.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берестов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Берестов Матвей

Смерть
08.11.1969
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