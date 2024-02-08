Гаврилова (Гатаулина) Людмила Минуловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.06.1946
Дата смерти01.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946
Россия
Рождение ребёнка
21.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.1991
Похороны
Неизвестно
г. Санкт Петербург, Крематорий, колумбарий №4, стена №28