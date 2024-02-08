Гаврилова (Гатаулина) Людмила Минуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Гатаулина) Людмила Минуловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.06.1946

Дата смерти

01.05.1991

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946

Отец: Гатаулин Минулла Гатауллович

Мать: Гатаулина Антонина Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
21.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.1991
Похороны
Неизвестно
г. Санкт Петербург, Крематорий, колумбарий №4, стена №28
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