(Вяткина) Онисья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вяткина) Онисья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вяткин Филипп Афанасьевич

Мать: Вяткина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Всю жизнь работала тяжелым физическим трудом, на стройке.
Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Полжизни прожила в бараке. Позже от работы получила квартиру. | Воткинск
Смерть
Неизвестно
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