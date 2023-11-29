(Вяткина) Онисья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Всю жизнь работала тяжелым физическим трудом, на стройке.
Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Полжизни прожила в бараке. Позже от работы получила квартиру. | Воткинск
Смерть
Неизвестно