(Серпухова) Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
26.09.1841
Сын: Тюльпанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович
Рождение ребёнка
01.07.1855
Сын: Тюльпанов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович
Рождение ребёнка
17.05.1857
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович
Рождение ребёнка
01.07.1860
Сын: Тюльпанов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович
Работа или профессия
Неизвестно