(Серпухова) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серпухова) Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Серпухов Николай Максимович

Мать: Серпухова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
26.09.1841

Сын: Тюльпанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович

Рождение ребёнка
01.07.1855

Сын: Тюльпанов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович

Рождение ребёнка
17.05.1857

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович

Рождение ребёнка
01.07.1860

Сын: Тюльпанов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Тюльпанов Михаил Аммосович

Работа или профессия
Неизвестно
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