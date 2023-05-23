Серпухов Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиМежду 1827 и 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Максим Алексеев
Мать: Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Серпухов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Серпухов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Серпухов Моисей Николаевич
Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Между 1827 и 1833