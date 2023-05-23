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Серпухов Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Между 1827 и 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Максим Алексеев

Мать: Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Серпухов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Серпухов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Серпухов Моисей Николаевич

Мать ребёнка: Серпухова Ксения Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Между 1827 и 1833