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Федора Егорова

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Место рождения

д.Кудинова Слобода

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кудинова Слобода
Бракосочетание
05.06.1859

Муж: Савва Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Яков Савельев

Отец ребёнка: Савва Павлов

д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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