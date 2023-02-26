Федора Егорова
Место рожденияд.Кудинова Слобода
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кудинова Слобода
Бракосочетание
05.06.1859
Муж: Савва Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Яков Савельев
Отец ребёнка: Савва Павлов
д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно