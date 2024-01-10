Боков Илья Петрович
Место рожденияОрловская обл., д. Хутор
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Боков Петр Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Настасья Ильинична
Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1855
Сын: Боков Алексей Ильин
Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна
Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Аксинья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно