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Боков Илья Петрович

Место рождения

Орловская обл., д. Хутор

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Боков Петр Петрович

Мать: Бокова Настасья Васильева

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Настасья Ильинична

Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1848

Сын: Боков Осип (Иосиф) Ильин

Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1855

Сын: Боков Алексей Ильин

Мать ребёнка: Бокова Аксинья Яковлевна

Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Аксинья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно
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