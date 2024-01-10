Бокова Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Володичев Парфен Петрович
Отец ребёнка: Боков Петр Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1820
Сын: Боков Илья Петрович
Отец ребёнка: Боков Петр Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Боков Петр Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Боков Петр Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боков Петр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно