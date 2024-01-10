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Бокова Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Володичев Парфен Петрович

Отец ребёнка: Боков Петр Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1820

Сын: Боков Илья Петрович

Отец ребёнка: Боков Петр Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1827

Сын: Боков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Боков Петр Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1827

Сын: Боков Матвей Петрович

Отец ребёнка: Боков Петр Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно
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