Хаблова Анна Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаблова Анна Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хаблов Алексей Севостьянович

Отец ребёнка: Хаблов Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаблова Наталья Севостьяновна

Отец ребёнка: Хаблов Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаблова Кристина Севостьяновна

Отец ребёнка: Хаблов Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаблова Ульяна Севостьяновна

Отец ребёнка: Хаблов Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаблова Татьяна Севостьяновна

Отец ребёнка: Хаблов Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаблова Варвара Севостьяновна

Отец ребёнка: Хаблов Севостьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаблов Севостьян

Смерть
1942
г. Кролевец Сумской области
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