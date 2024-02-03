Хаблова Анна Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хаблов Алексей Севостьянович
Отец ребёнка: Хаблов Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаблова Наталья Севостьяновна
Отец ребёнка: Хаблов Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаблова Кристина Севостьяновна
Отец ребёнка: Хаблов Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаблова Ульяна Севостьяновна
Отец ребёнка: Хаблов Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаблова Татьяна Севостьяновна
Отец ребёнка: Хаблов Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаблова Варвара Севостьяновна
Отец ребёнка: Хаблов Севостьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаблов Севостьян
Смерть
1942
г. Кролевец Сумской области