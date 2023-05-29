Улита Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

10.07.1756 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1734

Муж: Григорий Афанасьев

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Афанасьев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Афанасьев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1744 ст.

Сын: Максим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасьев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.07.1756 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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