Улита Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти10.07.1756 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1734
Муж: Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
12.01.1744 ст.
Сын: Максим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Афанасьев
Смерть
10.07.1756 ст.