Акилина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1759
Муж: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрёна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрёна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
1793