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Акилина Григорьева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1759

Муж: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрёна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрёна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1793
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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