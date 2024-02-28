Соколова (Кисилёва) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1879
Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Witnesses:по жениху: Андрей Антонович Соколов, Михаил Гордеевич Назаров, д.Чудиново; по невесте: Никанор Степанович Соколов, Иван и Яков Викторовы, д.Малый Холм
Рождение ребёнка
22.11.1880
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1883
Сын: Соколов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1885
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.1889
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.02.1895
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Соколов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно