Соколова (Кисилёва) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кисилёва) Татьяна Семеновна

Место рождения

Большой Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Соколов Василий Алексеевич

Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Witnesses:по жениху: Андрей Антонович Соколов, Михаил Гордеевич Назаров, д.Чудиново; по невесте: Никанор Степанович Соколов, Иван и Яков Викторовы, д.Малый Холм
Рождение ребёнка
22.11.1880

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.01.1883

Сын: Соколов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.08.1885

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.02.1895

Сын: Соколов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Соколов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Алексеевич

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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