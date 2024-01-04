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Соколов Василий Алексеевич

Место рождения

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Соколов Алексей Стефанович

Мать: Соколова Феврония Евдокимовна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Соколова Татьяна Семеновна

Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Witnesses:по жениху: Андрей Антонович Соколов, Михаил Гордеевич Назаров, д.Чудиново; по невесте: Никанор Степанович Соколов, Иван и Яков Викторовы, д.Малый Холм
Рождение ребёнка
22.11.1880

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Семеновна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.01.1883

Сын: Соколов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Семеновна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.08.1885

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Семеновна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Семеновна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.02.1895

Сын: Соколов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Семеновна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Соколов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Семеновна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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