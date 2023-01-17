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Уличкин Лев Петрович

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Место рождения

с. Успенка, Сергеевский район, Куйбышевская область, Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Уличкин Петр Иванович

Мать: не указана

с. Успенка, Сергеевский район, Куйбышевская область, Россия
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Уличкина Валентина Львовна

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Уличкин Николай Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1955

Сын: Уличкин Анатолий Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1957

Сын: Уличкин Александр Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

с. Видное Вяземский район Хабаровского края, Россия
Рождение ребёнка
1958

Сын: Уличкин Виктор Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1960

Сын: Уличкин Сергей Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Уличкина Марина Львовна

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1964

Сын: Уличкин Петр Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Уличкина Елена Львовна

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1970

Сын: Уличкин Владимир Львович

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Уличкина Наталья Львовна

Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна

Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
1979
Видное, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1979
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