Уличкин Лев Петрович
Место рожденияс. Успенка, Сергеевский район, Куйбышевская область, Россия
Дата рождения1926
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Уличкин Петр Иванович
Мать: не указана
с. Успенка, Сергеевский район, Куйбышевская область, Россия
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Уличкина Валентина Львовна
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
п. Кругликово, Район им. Лазо, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1957
Сын: Уличкин Александр Львович
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
с. Видное Вяземский район Хабаровского края, Россия
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Уличкина Марина Львовна
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Уличкин Петр Львович
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Уличкина Елена Львовна
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Уличкина Наталья Львовна
Мать ребёнка: Уличкина Татьяна Карповна
Похороны
1979
Смерть
1979