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Уличкин Петр Иванович

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Место рождения

д. Успенка, Сергиевский район, Самарская (Куйбышевская) область, Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

10.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 или 1905 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Успенка, Сергиевский район, Самарская (Куйбышевская) область, Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Уличкин Лев Петрович

Мать ребёнка: не указана

с. Успенка, Сергеевский район, Куйбышевская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уличкина Мария Андреевна

Смерть
10.02.1942
Умер от ран в ВОВ. Место захоронение: Ленинградская область, Мгинский район, д. Каменка.
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