Уличкин Петр Иванович
Место рожденияд. Успенка, Сергиевский район, Самарская (Куйбышевская) область, Россия
Дата рождения1904
Дата смерти10.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Успенка, Сергиевский район, Самарская (Куйбышевская) область, Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Уличкин Лев Петрович
Мать ребёнка: не указана
с. Успенка, Сергеевский район, Куйбышевская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уличкина Мария Андреевна
Смерть
10.02.1942
Умер от ран в ВОВ. Место захоронение: Ленинградская область, Мгинский район, д. Каменка.